В России отреагировали на намерение Трампа ударить по иранскому ядерному центру Фордо

Чепа: Если США ударят по Фордо в Иране, то последствия будут хуже, чем Чернобыль

Если США нанесут удар по иранскому ядерному объекту в Фордо, то последствия будут хуже, чем Чернобыль, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщение о том, что американский президент Дональд Трамп склоняется к атаке на этот центр обогащения урана.

«Это ужасно. Если американцы это сделают, то последствия будут значительно хуже, чем Чернобыль. Пятно разойдется на все близрасположенные страны. Это будет жуткий удар по всему мусульманскому миру. И этот вопрос уже перейдет в другую плоскость», — прокомментировал Чепа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие выходные. По словам другого источника агентства, высшие руководители нескольких федеральных агентств США начали готовиться к атаке. Однако уточняется, что ситуация развивается и может измениться.

Также телеканал CBS сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия в кратчайшие сроки.