Раскрыты подробности о летевшем с Пригожиным в рухнувшем самолете командире «Вагнера»

Вагнеровец Бармалей: Командир ЧВК Уткин страдал из-за каждого раненого бойца

Дмитрий Уткин, ближайший соратник основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, страдал из-за каждого потерянного или раненого бойца. Эти неизвестные подробности о летевшем с Пригожиным в рухнувшем самолете командире ЧВК раскрыл в Telegram экс-вагнеровец Бармалей.

Как рассказал пообщавшийся с друзьями Уткина Бармалей, военнослужащий рассказывал товарищам о потерях среди своих подчиненных и оплакивал каждого из них.

«Он одним только взглядом мог заставить трястись и плакать человека от страха. Стальной командир. Но в душе у него были сильные переживания за нас — его верных бойцов», — рассказал ветеран «Вагнера». Бармалей отметил, что никто из вагнеровцев не знал об этой стороне личности Уткина.

В один момент он приехал и с горечью сказал: «Да я уже весь в крови своих бойцов!» Он очень переживал за нас, но не показывал вида боец Бармалей

Кроме того, ветеран «Вагнера» показал ранее неизвестное фото не любившего публичность Уткина. На нем соратник Пригожина запечатлен на отдыхе с приятелями.

Самолет, в котором находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, потерпел крушение 23 августа 2023 года. Выжить никому из находившихся на борту бизнес-джета не удалось.