Россиянин признался в изнасиловании восьмилетней девочки перед расправой над ней

Восьмилетнюю девочку из Ростовской области перед убийством изнасиловали

В деле эвакуаторщика Руслана Шингирея, обвиненного в расправе над восьмилетним ребенком в Ростовской области, появилась статья об изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Эксперты установили, что девочку подвергли сексуальному насилию. Мужчина сознался в этом.

О его задержании стало известно 17 мая 2024 года. Жители станицы Ольгинской обратились в полицию с сообщением о пропаже малолетней дочери. Ее тело обнаружили в поле. На шее девочки был пакет.

По версии следствия, Шингирей увидел шедшую из магазина школьницу, заманил ее в машину и увез в безлюдное место.

Сообщалось, что россиянин участвовал в специальной военной операции. Ростовчане предположили, что он мог вернуться домой самовольно.