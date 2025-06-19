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19:06, 19 июня 2025Силовые структуры

Россиянин признался в изнасиловании восьмилетней девочки перед расправой над ней

Восьмилетнюю девочку из Ростовской области перед убийством изнасиловали
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В деле эвакуаторщика Руслана Шингирея, обвиненного в расправе над восьмилетним ребенком в Ростовской области, появилась статья об изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Эксперты установили, что девочку подвергли сексуальному насилию. Мужчина сознался в этом.

О его задержании стало известно 17 мая 2024 года. Жители станицы Ольгинской обратились в полицию с сообщением о пропаже малолетней дочери. Ее тело обнаружили в поле. На шее девочки был пакет.

По версии следствия, Шингирей увидел шедшую из магазина школьницу, заманил ее в машину и увез в безлюдное место.

Сообщалось, что россиянин участвовал в специальной военной операции. Ростовчане предположили, что он мог вернуться домой самовольно.

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