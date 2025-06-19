В Германии раскритиковали главу ЕК из-за слов о России

Дагделен раскритиковала фон дер Ляйен после слов о санкциях против России

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковала главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о санкциях против России. Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в социальной сети X.

«Фон дер Ляйен хочет еще более жестких санкций в отношении России, в то время как цены на продовольствие в прошлом году уже сильно выросли», — написала она.

Так Дагделен ответила на новость о том, что фон дер Ляйен перед саммитом стран «Большой семерки» (G7) выступила с призывом ужесточить санкции против России.

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала, что готовящийся 18-й пакет санкций ЕС против России будет включать ограничительные меры против обоих «Северных потоков» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен. Также в предложения ЕК входит запрет для европейских стран на закупку нефтепродуктов из российского сырья и снижение потолка для российской нефти с 60 долларов за баррель до 45 долларов.