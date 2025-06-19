Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:21, 19 июня 2025Мир

В Германии раскритиковали главу ЕК из-за слов о России

Дагделен раскритиковала фон дер Ляйен после слов о санкциях против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковала главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о санкциях против России. Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в социальной сети X.

«Фон дер Ляйен хочет еще более жестких санкций в отношении России, в то время как цены на продовольствие в прошлом году уже сильно выросли», — написала она.

Так Дагделен ответила на новость о том, что фон дер Ляйен перед саммитом стран «Большой семерки» (G7) выступила с призывом ужесточить санкции против России.

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала, что готовящийся 18-й пакет санкций ЕС против России будет включать ограничительные меры против обоих «Северных потоков» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен. Также в предложения ЕК входит запрет для европейских стран на закупку нефтепродуктов из российского сырья и снижение потолка для российской нефти с 60 долларов за баррель до 45 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина перечислила исчерпанные ресурсы российской экономики

    Тренер Махачева раскрыл финансовое положение бойца

    Ведущие российские вузы подняли цены на обучение

    Песков назвал условие встречи Путина с Трампом и Зеленским

    В Кремле рассказали об отношении Путина к помощи Трампа по Украине

    Сальдо рассказал о значении буферной зоны в Херсонской области

    Раскрыто имя обманувшего московского адвоката с билетом на ПМЭФ

    В США заявили о вступлении в войну с Ираном

    Захарова высказалась о «заколдованной цифре» Каллас

    Правоохранительные органы выяснили местонахождение скрывающегося тестя актера Прилучного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости