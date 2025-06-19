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22:07, 19 июня 2025Мир

В Иране назвали единственного предателя в конфликте с Израилем

Шахзаде Ирана Пехлеви указал на предательство Хаменеи в конфликте с Израилем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи является «единственным предателем» в конфликте с Израилем. Об этом заявил сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, его слова приводит газета Financial Times.

«Впервые за многие годы условия для перемен стали более благоприятными», — подчеркнул он.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что устранение иранского верховного лидера Али Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать.

Ранее Пехлеви призвал Запад создать фонд для спонсирования попыток свержения иранских властей. По его мнению, западным странам следует с помощью замороженных иранских активов создать «забастовочный фонд», из которого будут финансироваться стачки и забастовки в Иране, организованные противниками действующих властей.

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