В Крыму объяснили атаки ВСУ на Крымский мост

Константинов: Атаки ВСУ на Крымский мост носят идеологический характер

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост носят идеологический характер. Об этом, объясняя действия украинской армии, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Эти попытки носят идеологический характер. Крымский мост — символ, это ребенок Русского мира. Он очень символичен», — сказал крымский политик.

Константинов добавил, что мост выглядит фантастически и не дает покоя властям Украины, которые не способны созидать и строить такого типа сооружения.

ВСУ не раз предпринимали попытки повредить Крымский мост. Последний раз подобное было 3 июня, когда рядом с сооружением произошел взрыв. В Кремле заверили, что повреждений после атаки не было, Крымский мост продолжает функционировать в штатном режиме. Впоследствии выяснилось, что ВСУ пытались атаковать мост в момент, когда автобус с детьми ехал по нему в детский центр отдыха «Артек».