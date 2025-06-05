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12:43, 5 июня 2025Россия

В России заявили о попытке ВСУ атаковать Крымский мост во время проезда детей в «Артек»

Депутат ГД Ивлев: ВСУ пытались атаковать Крымский мост во время проезда детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крымский мост во время проезда детей в лагерь «Артек». Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с aif.ru.

Парламентарий назвал взрыв у моста в момент, когда по нему двигался автобус с детьми, «самым настоящим фашизмом». Он также заявил, что действия ВСУ не останутся без ответа.

«На любое воздействие, на любую попытку атаковать Крымский мост, будет всегда дан ответ», — заключил Ивлев.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о «вражеской активности» у берега полуострова во вторник, 3 июня. Тогда же сообщалось о попытке ВСУ атаковать Крымский мост. Ранее в среду, 4 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, уточнив, что повреждений в результате атаки не зафиксировано.

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