В России заявили о попытке ВСУ атаковать Крымский мост во время проезда детей в «Артек»

Депутат ГД Ивлев: ВСУ пытались атаковать Крымский мост во время проезда детей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крымский мост во время проезда детей в лагерь «Артек». Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с aif.ru.

Парламентарий назвал взрыв у моста в момент, когда по нему двигался автобус с детьми, «самым настоящим фашизмом». Он также заявил, что действия ВСУ не останутся без ответа.

«На любое воздействие, на любую попытку атаковать Крымский мост, будет всегда дан ответ», — заключил Ивлев.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о «вражеской активности» у берега полуострова во вторник, 3 июня. Тогда же сообщалось о попытке ВСУ атаковать Крымский мост. Ранее в среду, 4 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, уточнив, что повреждений в результате атаки не зафиксировано.