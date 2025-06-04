В Кремле подтвердили атаку ВСУ на Крымский мост

Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, повреждений нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Крымский мост. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Взрыв действительно был», — подтвердил он ранее появившуюся информацию об атаке ВСУ на мост.

По словам пресс-секретаря российского президента, повреждений в результате атаки не зафиксировано. «Ничего не повреждено. Мост работает», — заключил Песков.

Ранее во вторник, 3 июня, советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о «вражеской активности» у берега полуострова. Тогда же стало известно о попытке ВСУ атаковать Крымский мост, но официально эта информация до сих пор не была подтверждена.