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13:08, 4 июня 2025Россия

В Кремле подтвердили атаку ВСУ на Крымский мост

Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, повреждений нет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Rosavtodor Press Service / АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Крымский мост. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Взрыв действительно был», — подтвердил он ранее появившуюся информацию об атаке ВСУ на мост.

По словам пресс-секретаря российского президента, повреждений в результате атаки не зафиксировано. «Ничего не повреждено. Мост работает», — заключил Песков.

Ранее во вторник, 3 июня, советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о «вражеской активности» у берега полуострова. Тогда же стало известно о попытке ВСУ атаковать Крымский мост, но официально эта информация до сих пор не была подтверждена.

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