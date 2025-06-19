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12:03, 19 июня 2025Экономика

В Минэнерго посчитали несправедливой зеленую повестку в Европе

Минэнерго считает несправедливым метод энергоперехода на ВИЭ в Европе
Мария Черкасова
Сергей Цивилев

Сергей Цивилев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Минэнерго России считают несправедливым метод перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в Европе. Об этом сказал глава Минэнерго Сергей Цивилев на сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) «Россия в контексте международной энергетической справедливости: роль и глобальные вызовы», сообщает «Российская газета».

Некоторые страны становятся заложниками навязанной декарбонизации, поскольку в Европе зеленая повестка навязывается всем государствам без исключения. Например, недавно отключения электроэнергии произошли в Испании и Португалии, а те, кто серьезно увлекся солнечной и ветряной энергией, тогда стали заложниками ситуации. «Является это справедливым энергопереходом или не является? На наш взгляд, нет, не является», — отметил он.

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По словам Цивилева, чтобы энергопереход был благополучным, в него нужно заложить доступные энергоресурсы, а также учитывать при переходе специфику каждой их стран и их возможности.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что энергопереход потребует перестройки реальной экономики, а для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году необходимо более 70 триллионов долларов инвестиций.

По словам замдиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, несмотря на заявления о зеленом энергопереходе, спрос на углеводороды в мире восстановился после пандемии и продолжает расти, а нефть, уголь и газ составляют около 77 процентов мирового энергопотребления.

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