Анохин: В Смоленской области силы ПВО сбили 12 беспилотников

В третьем российском регионе отразили атаку 12 беспилотников, речь идет о Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

«Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Глава региона добавил, что дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Починковском и Рославльском округах. На место прибыли оперативные службы.

Ранее силы ПВО отразили атаку дронов в Волгоградской области, об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. В Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда аппараты были перехвачены и нейтрализованы.

Также воздушную атаку отразили в Миллеровском районе Ростовской области. Как отметил глава региона Юрий Слюсарь, разрушений и пострадавших нет.