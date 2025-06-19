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06:13, 19 июня 2025Россия

В третьем российском регионе отразили атаку 12 беспилотников

Анохин: В Смоленской области силы ПВО сбили 12 беспилотников

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В третьем российском регионе отразили атаку 12 беспилотников, речь идет о Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

«Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Глава региона добавил, что дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Починковском и Рославльском округах. На место прибыли оперативные службы.

Ранее силы ПВО отразили атаку дронов в Волгоградской области, об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. В Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда аппараты были перехвачены и нейтрализованы.

Также воздушную атаку отразили в Миллеровском районе Ростовской области. Как отметил глава региона Юрий Слюсарь, разрушений и пострадавших нет.

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