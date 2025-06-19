Захарова раскритиковала попытки оправдать Израиль

Захарова: Попытки оправдать атаки Израиля на Иран — это откровенный цинизм

Попытки оправдать атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) мнимой озабоченностью иранской ядерной программой являются откровенным цинизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга «на полях» Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Поражает лицемерие отдельных западноевропейских стран, которые разгоняют антииранскую истерию в совете МАГАТЭ. Они фактически подстрекали Израиль к агрессивным действиям, а теперь требуют от Ирана вернуться "за стол переговоров" (...). Попытки оправдать атаку Израиля мнимыми озабоченностями, конечно, представляют собой откровенный цинизм», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия считает недопустимыми атаки ЦАХАЛ на мирные атомные объекты в Исламской республике, поскольку они являются незаконными с точки зрения международного права и создают «опасный прецедент, фактически толкая мир к ядерной катастрофе». Она также призвала Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана.

13 июня на сайте ЦАХАЛ были опубликованы инфографики на основе разведывательных докладов, согласно которым у Ирана якобы есть «секретный план по производству ядерного оружия». В публикации говорится, что на данный момент Тегеран может заполучить ядерное оружие в короткие сроки.

В израильской армии подчеркнули, что мир пытался остановить Иран дипломатией, но безуспешно, поэтому «ЦАХАЛ обязан действовать для защиты граждан Израиля».