Звезда «Реальных пацанов» решил жениться

Актер Владимир Селиванов сделал предложение руки и сердца возлюбленной

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Александре Калмыковой. Соответствующие кадры публикует Super.ru в Telegram-канале.

Пара состоит в отношениях с 2023 года, у них есть общий сын. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот невесты, из-за чего сделали вывод, что возлюбленные готовятся к пополнению. «Многие подумали, что предложение было сделано давно, а сообщить об этом решили только сейчас», — говорится в публикации.

В 2024 году Владимир Селиванов заявил, что все еще не женился на возлюбленной из-за слов астролога. «[Он] сказал, что наша свадьба должна состояться только через… пять лет. Мы уже живем вместе и считаем себя настоящей семьей», — говорил актер.