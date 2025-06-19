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12:45, 19 июня 2025Культура

Звезда «Реальных пацанов» решил жениться

Актер Владимир Селиванов сделал предложение руки и сердца возлюбленной
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Александре Калмыковой. Соответствующие кадры публикует Super.ru в Telegram-канале.

Пара состоит в отношениях с 2023 года, у них есть общий сын. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот невесты, из-за чего сделали вывод, что возлюбленные готовятся к пополнению. «Многие подумали, что предложение было сделано давно, а сообщить об этом решили только сейчас», — говорится в публикации.

В 2024 году Владимир Селиванов заявил, что все еще не женился на возлюбленной из-за слов астролога. «[Он] сказал, что наша свадьба должна состояться только через… пять лет. Мы уже живем вместе и считаем себя настоящей семьей», — говорил актер.

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