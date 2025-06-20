16-летний подросток устроил в автобусе дебош и пустил в ход кулаки и баллончик

В Иваново российский подросток напавший на пассажира автобуса пойдет под суд

В Ивановской области по статье о хулиганстве с применение насилия предстанет перед судом 16-летний российский подросток. Об этом сообщает региональное управление следственного комитет России (СКР).

По версии следствия, вечером 15 февраля 2025 года школьник где-то выпил алкоголь и оказавшись в салоне автобуса стал буйно себя вести. После сделанного пассажирами замечание, он сначала ударил кулаков в голову одного из мужчин, затем залил его из перцового баллончика, распылив жгучую смесь в глаза. После этого несовершеннолетний дебошир сбежал с места преступления, но вскоре был задержан.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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