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18:25, 20 июня 2025Силовые структуры

16-летний подросток устроил в автобусе дебош и пустил в ход кулаки и баллончик

В Иваново российский подросток напавший на пассажира автобуса пойдет под суд
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ивановской области по статье о хулиганстве с применение насилия предстанет перед судом 16-летний российский подросток. Об этом сообщает региональное управление следственного комитет России (СКР).

По версии следствия, вечером 15 февраля 2025 года школьник где-то выпил алкоголь и оказавшись в салоне автобуса стал буйно себя вести. После сделанного пассажирами замечание, он сначала ударил кулаков в голову одного из мужчин, затем залил его из перцового баллончика, распылив жгучую смесь в глаза. После этого несовершеннолетний дебошир сбежал с места преступления, но вскоре был задержан.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 мая в городе Байкальск российский подросток зарезал знакомых на даче и поджег дом.

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