18-летнюю россиянку насиловали в квартире ради 18 тысяч долларов

В Москве задержали насиловавших и вымогавших у девушки доллары мужчин

В Москве задержали мужчин, подозреваемых в вымогательстве и изнасиловании 18-летней жительницы столицы. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчины удерживали девушку в квартире жилого дома на улице Молдагуловой и вымогали у нее за освобождение 18 тысяч долларов. На протяжении этого времени злоумышленники совершали в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.



В ходе слаженной работы следователей и оперативников всех фигурантов уголовного дела задержали. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве полиция задержала двух молодых россиян в возрасте 20 и 21 года, подозреваемых в разбойном нападении на знакомого.