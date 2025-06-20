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18:59, 20 июня 2025Силовые структуры

18-летнюю россиянку насиловали в квартире ради 18 тысяч долларов

В Москве задержали насиловавших и вымогавших у девушки доллары мужчин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве задержали мужчин, подозреваемых в вымогательстве и изнасиловании 18-летней жительницы столицы. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчины удерживали девушку в квартире жилого дома на улице Молдагуловой и вымогали у нее за освобождение 18 тысяч долларов. На протяжении этого времени злоумышленники совершали в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.
 
В ходе слаженной работы следователей и оперативников всех фигурантов уголовного дела задержали. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве полиция задержала двух молодых россиян в возрасте 20 и 21 года, подозреваемых в разбойном нападении на знакомого.

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