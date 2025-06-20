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09:03, 20 июня 2025Ценности

38-летняя звезда «Холопа» рассказала о похудении на 35 килограммов после родов

Актриса Дибцева похудела на 35 килограммов с помощью пищевого дневника
Екатерина Ештокина

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Российская актриса Ольга Дибцева рассказала о похудении на 35 килограммов после родов. Соответствующий материал публикуют «Страсти».

38-летняя звезда «Холопа» призналась, что во вторую беременность весила 90 килограммов. «Еле помещалась в дверные проемы. Мы с подружками шутили, что я стала смешариком», — заявила Дибцева. По ее словам, во время нахождения в роддоме она согласилась на съемки фильма, поэтому ей нужно было быстро привести себя в форму.

Так, знаменитость ограничила себя в сладком, стала много двигаться и вести пищевой дневник. В то же время в ее рацион вошли овощи. «В итоге к началу съемок я похудела на 20 кг, а после них скинула еще 15», — подчеркнула артистка. Среди прочего Дибцева обращалась за помощью к диетологу, поскольку всю жизнь борется с лишним весом.

«Я внучка блокадницы и всю жизнь получала ложкой по лбу, если не доедала все, что есть в тарелке. В итоге это вылилось в расстройство пищевого поведения, усугубленное моей эмоциональностью, которая заставляет меня заедать как положительные эмоции, так и отрицательные», — высказалась она.

Ранее врач раскрыла секреты похудения 48-летней Елены Ваенги. Диетолог Кристина Пришвин заявила, что исполнительница также сбросила вес с помощью пищевого дневника.

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