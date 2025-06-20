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17:49, 20 июня 2025Интернет и СМИ

Бывшая участница «Дома-2» сообщила о смерти возлюбленного на СВО

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Русских сообщила о смерти возлюбленного на СВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», блогерша Юлия Русских сообщила, что ее молодой человек Семен погиб на СВО. Об этом она сообщила в комментариях в Telegram-канале.

Русских прокомментировала репост удаленной публикации из своего Telegram-канала, в которой сообщила о смерти возлюбленного. Блогерша отметила, что решила удалить пост, поскольку поделилась новостью на эмоциях. Однако она уточнила, что написанное в публикации было правдой.

«Очень жалею, что вынесла эту тему на всеобщее обозрение. Пост стоял минут пять. Просто было очень грустно. Прошу вас не оскорблять Семена, потому что он действительно погиб на СВО. Я очень его любила, он был очень хорошим парнем», — отметила Русских.

В комментариях к публикации подписчики выразили соболезнования блогерше и семье погибшего молодого человека.

Ранее сообщалось, что экс-участница телевизионного проекта «Дом-2» 24-летняя Кристина Белая погибла в своем доме в городе Карталы Челябинской области. Отмечалось, что причиной смерти девушки стал несчастный случай.

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