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19:58, 20 июня 2025МирЭксклюзив

Действия Орбана против руководства ЕС сравнили с чумой и холерой

Политолог Геро: Орбан выбирает между чумой и холерой в борьбе с евробюрократией
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выбирает между чумой и холерой в борьбе с руководством Европейского союза (ЕС). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила немецкий политолог и публицист Ульрике Геро.

«Он придерживается понятия суверенитета против наднациональной структуры ЕС. Эта наднациональная структура ЕС по сути не является демократической. (...) То, что он делает, это выбор между чумой и холерой. И чтобы избежать холеры, он выбирает чуму», — высказалась политолог.

Геро указала на противостояние между сторонниками суверенных государств и наднациональной евробюрократии после провала референдума по конституции ЕС в 2005 году. По ее мнению, действия Орбана вызваны нежеланием соглашаться с навязанными решениями еврочиновников. Публицист также отметила реакцию европейских политиков на визиты венгерского премьера в Москву и Пекин в период руководства Советом ЕС.

«Трагедия в том, что мы так и не построили по-настоящему полноценную демократическую систему на европейском уровне», — резюмировала Геро.

Ранее Геро назвала поворотный момент в отношении к Путину в Германии. Публицист также указала на изменившуюся трактовку роли СССР во Второй мировой войне в западных учебниках истории.

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