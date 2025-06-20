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19:14, 20 июня 2025МирЭксклюзив

В Германии назвали поворотный момент в отношении к Путину

Политолог Геро: Мнение о Путине в ФРГ поменялось из-за подачи СМИ речи в Мюнхене
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мнение граждан ФРГ о президенте России Владимире Путине изменилось из-за подачи немецкими СМИ его речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила немецкий политолог и публицист Ульрике Геро.

«Я была там. Честно говоря, мне понравилась речь Путина. И я была очень удивлена, когда на следующий день в Süddeutsche Zeitung я прочитала статью о выступлении и подумала "Неужели я слушала другую речь?"», — рассказала политолог.

Геро оценила влияние негативного образа Путина в западных СМИ после речи в Мюнхене на отношения России и Запада. Она отметила, что до 2007 года Россия и США делили первенство в рейтингах любимых стран среди граждан Германии. Публицист также указала на изменившуюся трактовку роли СССР во Второй мировой войне в западных учебниках истории.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус прокомментировал готовность Путина говорить с канцлером страны Фридрихом Мерцем. Он также указал, что в настоящий момент между лидерами стран нет прямого контакта.

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