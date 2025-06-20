Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 20 июня 2025Мир

Делегацию Сирии пригласили в Москву

Богданов: Делегации из Дамаска было направлено приглашение в Москву
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Делегации из Дамаска во главе с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани было направлено приглашение в Москву. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Мы ведем контакты, все пока работает. Надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания. Ожидаем делегацию из Дамаска, ожидаем предложения по срокам поездки», — сказал дипломат

Богданов также добавил, что Россия поддерживает контакты с сирийской стороной по вопросам, касающимся функционирования российских военных баз.

Ранее стало известно, что один из генералов армии бывшего президента Сирии Башара Асада поселился в Заречном Свердловской области, где обзавелся домом и огородом. Он настоял на неразглашении своего имени, однако попросил журналистов называть его Волк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не будет выбора». Армения может закрыть небо для российских самолетов. Что об этом известно?

    Расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет отложили

    Юная россиянка отдала аферисту 100 тысяч долларов ради спасения отца

    Владелец Labubu лишился миллиардов после критики со стороны издания Компартии Китая

    Российские леса и болота назвали ключом к климатическому балансу Земли

    В Азербайджане улучшат тероборону

    Германия прокомментировала готовность Путина говорить с канцлером

    Европа из-за России резко нарастит «боевую массу»

    Рыбак последовал совету из интернета и поймал редкую акулу

    Военный эксперт раскрыл расстояние до Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости