Делегацию Сирии пригласили в Москву

Богданов: Делегации из Дамаска было направлено приглашение в Москву

Делегации из Дамаска во главе с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани было направлено приглашение в Москву. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Мы ведем контакты, все пока работает. Надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания. Ожидаем делегацию из Дамаска, ожидаем предложения по срокам поездки», — сказал дипломат

Богданов также добавил, что Россия поддерживает контакты с сирийской стороной по вопросам, касающимся функционирования российских военных баз.

Ранее стало известно, что один из генералов армии бывшего президента Сирии Башара Асада поселился в Заречном Свердловской области, где обзавелся домом и огородом. Он настоял на неразглашении своего имени, однако попросил журналистов называть его Волк.