Генерал армии экс-президента Сирии обзавелся огородом на Урале

Генерал армии экс-президента Асада поселился в Заречном и обзавелся огородом

Один из генералов армии бывшего президента Сирии Башара Асада поселился в Заречном Свердловской области, где обзавелся домом и огородом. Об этом сообщает портал 66.ru.

«Генерал армии Башара Асада уже несколько месяцев живет в Свердловской области в качестве беженца. Здесь он обзавелся огородом, ухаживает за картошкой и чесноком, цветочными грядками (...), а по вечерам курит кальян и созванивается с женой и детьми, которые остались в Сирии», — отмечается в материале.

Поскольку семья генерала осталась в Арабской Республике, он настоял на неразглашении своего имя, однако попросил журналистов называть его Волк. Как он пояснил, так его называли российские военные, с которыми он работал.

Волк рассказал, что в свободное время занимается изучением русского языка, а в скором времени также планирует перевезти в Россию свою семью. По его словам, он чувствует себя «больше россиянином, чем сирийцем».

6 марта уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что около 100 беженцев из Сирии прибыли в регион, где им окажут необходимую помощь.