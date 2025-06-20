Дым закрыл горизонт после удара ВС России под Одессой

Военкор Поддубный: ВС РФ ударили под Одессой по месту запуска БЭКов ВСУ на Крым

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по целям в поселке Овидиополь недалеко от Одессы. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Этот небольшой поселок, расположенный к юго-западу от самой Одессы, в последнее время служил одним из районов запуска украинских БЭКов в сторону Крыма», — говорится в публикации.

По данным военкора, в этом месте располагались и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Поддубный прикрепил видеозапись, на которой показан поднимающийся в небо столб дыма темного цвета.

В ночь на 8 марта Российская армия полностью уничтожила центр спутниковой и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2». Комплекс является одним из самых секретных объектов ВСУ.