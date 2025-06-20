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01:28, 21 июня 2025Экономика

Появился шанс поселиться у врат Голливуда

Дом возле легендарной надписи Hollywood выставлен на продажу за $ 2,25 млн
Виктория Клабукова

Фото: blestkater / Shutterstock / Fotodom

На продажу выставили дом у врат «фабрики грез». О шансе поселиться вблизи легендарной надписи Hollywood пишет New York Post (NYP).

Шале с тремя спальнями экспонируется на склоне холма и является ближайшей жилой постройкой к знаку Голливуда — 13-метровым буквам, стоящим в Лос-Анджелесе с 1923 года. Сам дом был построен в 60-х и занимает 230 квадратных метров. Лот продают за 2,25 миллиона долларов (176,6 миллиона рублей). Будущему владельцу предлагается не только эксклюзивный вид из окна, но и редкие интерьеры. Благодаря внутренней отделке деревом дом представляется лесной хижиной. При этом за счет высоты участка дом возвышается над растущими вокруг деревьями, что также выглядит необычно. Кроме того, неподалеку разместилась небольшая пасека.

Последние хозяева шале использовали его в том числе в качестве творческой студии — прежний его собственник, «пионер» цифровых эффектов Джеффри Клейзер, участвовал в создании обложки альбома Майкла Джексона, съемках картин «Трон» и «Люди Икс».

Ранее в продаже появился бывший дом легендарного голливудского актера Джеймса Дина. Нью-йоркский особняк, построенный в эпоху «позолоченного века», оценили в 6,25 миллиона долларов.

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