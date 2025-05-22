На продажу выставили особняк главного бунтаря Голливуда

NYP: Особняк голливудского актера Джеймса Дина в Нью-Йорке оценили в $ 6,25 млн

На продажу выставили бывший дом легендарного голливудского актера Джеймса Дина. Нью-йоркский особняк эпохи «позолоченного века» оценили в 6,25 миллиона долларов (498 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).

Объект расположен в Верхнем Вест-Сайде рядом с Центральным парком. Здесь Дин, ставший кумиром молодежи благодаря роли в фильме «Бунтарь без причины», жил в начале 50-х, когда брал уроки актерского мастерства у Ли Страсберга. В этом доме он проживал вместе со своей подругой Лиз Шеридан, позднее прославившейся благодаря съемкам в сериале «Сайнфелд».

Особняк был построен в 1884 году и представляет собой дюплекс площадью 570 квадратных метров. Дом рассчитан на владельца и четырех арендаторов, но впоследствии может быть переоборудован под одну семью. Этажи соединены винтовой лестницей. Будущие хозяева смогут похвастаться трехметровыми потолками и двумя каминами. Некоторые детали интерьера остались нетронутыми с довоенных времен — в частности, эркер из натурального дерева. На четвертом этаже находится терраса, а во дворе обустроен сад.

Ранее на продажу выставили бывший дом самой оскароносной актрисы Голливуда. Стоимость таунхауса, в котором на протяжении 70 лет проживала Кэтрин Хепберн, составляет 7,2 миллиона долларов, а его возраст — 165 лет.