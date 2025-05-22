Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:00, 23 мая 2025Экономика

На продажу выставили особняк главного бунтаря Голливуда

NYP: Особняк голливудского актера Джеймса Дина в Нью-Йорке оценили в $ 6,25 млн
Виктория Клабукова

Фото: Hulton Archive / Getty Images

На продажу выставили бывший дом легендарного голливудского актера Джеймса Дина. Нью-йоркский особняк эпохи «позолоченного века» оценили в 6,25 миллиона долларов (498 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).

Объект расположен в Верхнем Вест-Сайде рядом с Центральным парком. Здесь Дин, ставший кумиром молодежи благодаря роли в фильме «Бунтарь без причины», жил в начале 50-х, когда брал уроки актерского мастерства у Ли Страсберга. В этом доме он проживал вместе со своей подругой Лиз Шеридан, позднее прославившейся благодаря съемкам в сериале «Сайнфелд».

Материалы по теме:
Звездная распродажа Голливудские актеры распродают недвижимость
Звездная распродажаГолливудские актеры распродают недвижимость
11 января 2011
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени. Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени.Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
1 ноября 2023

Особняк был построен в 1884 году и представляет собой дюплекс площадью 570 квадратных метров. Дом рассчитан на владельца и четырех арендаторов, но впоследствии может быть переоборудован под одну семью. Этажи соединены винтовой лестницей. Будущие хозяева смогут похвастаться трехметровыми потолками и двумя каминами. Некоторые детали интерьера остались нетронутыми с довоенных времен — в частности, эркер из натурального дерева. На четвертом этаже находится терраса, а во дворе обустроен сад.

Ранее на продажу выставили бывший дом самой оскароносной актрисы Голливуда. Стоимость таунхауса, в котором на протяжении 70 лет проживала Кэтрин Хепберн, составляет 7,2 миллиона долларов, а его возраст — 165 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Какие детали необходимо учесть?

    Американские ученые просчитали сценарий «ядерной зимы» на случай войны России и США

    Российские военные рассказали об освобождения села в ДНР

    В США заявили о крахе фронта на Украине

    В Британии заявили о разбитых надеждах ЕС из-за разговора Трампа и Путина

    Россиянам рассказали о признаках спелой черешни

    Тревел-блогер рассказал о реакции мексиканцев на реальную жизнь в России после санкций

    В России заочно арестовали комбрига ВСУ

    В России рассказали о приближении войск к ключевому узлу ВСУ для атак на Курскую область

    Пострадавшего при атаке дрона курского чиновника экстренно доставили в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости