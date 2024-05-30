На продажу выставлен бывший дом самой оскароносной актрисы Голливуда

NYP: 164-летний дом голливудской актрисы Кэтрин Хепберн продается за $7,2 млн

Бывший таунхаус легендарной голливудской актрисы Кэтрин Хепберн выставлен на продажу. За него просят 7,2 миллиона долларов (646,5 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Особняк располагается на Манхэттене в историческом районе Тертл-Бэй. В нем 12-кратная номинантка и лауреатка рекордных четырех «Оскаров» проживала на протяжении более 70 лет — с 1931 по 2003 год. По соседству с Хепберн в свое время жили писатель Элвин Брукс Уайт, рок-музыкант Боб Дилан, автор «Вестсайдской истории» и «Суини Тодда» Стивен Сондхайм.

Поместье построено 164 года назад и занимает 420 квадратных метров, не считая роскошного сада, разбитого на заднем дворе. На пяти этажах разместилось четыре спальни и столько же ванных. Старинную деревянную лестницу в доме отреставрировали, в прекрасном состоянии сохранился и зеркальный туалет Хепберн. Также в таунхаусе оборудовано шесть каминов, есть бар и библиотека. Дополнительная спальня отдана под кабинет. Пол в фойе выложен каменной плиткой, продолжающейся на кухне. Кроме того, в здании обустроен винный погреб и прачечная. Прямо из столовой можно выйти во двор. Оттуда через ворота можно выбраться в частный парк, доступный исключительно для 20 близлежащих домов.

Ранее на продажу выставили дом коллеги Хепберн по лентам «Филадельфийская история» и «Воспитание крошки» Кэри Гранта. Особняк площадью более 500 квадратных метров оценилив 12 миллионов долларов.