На продажу выставлен бывший дом самой оскароносной актрисы Голливуда
Бывший таунхаус легендарной голливудской актрисы Кэтрин Хепберн выставлен на продажу. За него просят 7,2 миллиона долларов (646,5 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).
Особняк располагается на Манхэттене в историческом районе Тертл-Бэй. В нем 12-кратная номинантка и лауреатка рекордных четырех «Оскаров» проживала на протяжении более 70 лет — с 1931 по 2003 год. По соседству с Хепберн в свое время жили писатель Элвин Брукс Уайт, рок-музыкант Боб Дилан, автор «Вестсайдской истории» и «Суини Тодда» Стивен Сондхайм.
Поместье построено 164 года назад и занимает 420 квадратных метров, не считая роскошного сада, разбитого на заднем дворе. На пяти этажах разместилось четыре спальни и столько же ванных. Старинную деревянную лестницу в доме отреставрировали, в прекрасном состоянии сохранился и зеркальный туалет Хепберн. Также в таунхаусе оборудовано шесть каминов, есть бар и библиотека. Дополнительная спальня отдана под кабинет. Пол в фойе выложен каменной плиткой, продолжающейся на кухне. Кроме того, в здании обустроен винный погреб и прачечная. Прямо из столовой можно выйти во двор. Оттуда через ворота можно выбраться в частный парк, доступный исключительно для 20 близлежащих домов.
Ранее на продажу выставили дом коллеги Хепберн по лентам «Филадельфийская история» и «Воспитание крошки» Кэри Гранта. Особняк площадью более 500 квадратных метров оценилив 12 миллионов долларов.