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19:48, 20 июня 2025Мир

Иран ударил по украинскому кафе

Военблогер Рожин: Осколок иранской ракеты попал в украинское кафе в Израиле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Florion Goga / Reuters

Осколок иранской ракеты попал в украинское кафе на территории Израиля. Об этом сообщает военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На опубликованной военблогером фотографии запечатлены последствия попадания: в помещении кафе выбиты стекла, мебель перевернута, видны следы разрушений.

Ранее пресс-служба иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что Иран нанес ракетный удар по израильской Хайфе.

13 июня Израиль объявил о начале операции «Народ как лев». ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам Ирана, а также сообщил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной масштабной операции израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.

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