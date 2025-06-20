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15:34, 20 июня 2025Бывший СССР

Каллас поблагодарила Азербайджан за помощь в одном вопросе

Каллас оценила роль Азербайджана в эвакуации из Ирана граждан ЕС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас оценила роль Азербайджана в эвакуации из Ирана иностранных граждан. Об этом сообщает Telegram-канал Caliber.

В ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым она обсудила ситуацию, сложившуюся в результате ирано-израильского противостояния. Стороны выразили серьезную обеспокоенность по поводу вопроса безопасности в регионе и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Россия поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана. Об этом МИД России сообщило по итогам телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги Джейхуна Байрамова.

До этого Иран призвал жителей израильского города Хайфа экстренно эвакуироваться. «Срочное предупреждение всем, кто находится в районе, указанном на прилагаемой карте в Хайфе. Незамедлительно покиньте его. Оставаться в указанном месте крайне опасно для ваших жизней», — отмечалось в сообщении.

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