Валерий Карпин заявил, что если запретят мат, то никто не будет играть в футбол

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин оценил предложение запретить мат в футболе. Его комментарий приводит ТАСС.

По мнению Карпина, если запретят мат, то никто не будет играть в футбол. «Как можно играть в футбол без мата в принципе?» — удивился он.

Карпин признался, что иногда ему хочется выругаться матом на судью, но он останавливает себя из-за опасения получить красную карточку. «Я и сам иногда думаю, когда мат проскакивает в трансляции, что можно было бы поспокойнее. Но себя в этот момент не контролируешь», — заявил тренер.

Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года. Сборную России он возглавляет с лета 2021-го.