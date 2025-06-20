Клиенты армянского банка получили сообщение со странным вопросом

Банк Ардшинбанк отправил клиентам сообщение с вопросом насчет прически

Клиенты армянского банка Ардшинбанк получили странное сообщение с вопросом об их прическе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В четверг, 19 июня, банк прислал клиентам со смартфонами на операционной системе Android сообщение: «Брат, почему ты лысый?» В учреждении пояснили, что уведомление было тестовым, но в результате сбоя в мобильном приложении оно было отправлено пользователям.

Ранее на Украине произошел сбой банковской системы, предположительно, из-за технического обновления в одном из центров обработки данных.