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14:08, 20 июня 2025Моя страна

Концерт живой музыки под пение птиц на закате в российских горах попал на видео

Россиянам сыграли на трубе в гроте Качи-Кальон на фоне заката и под пение птиц
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Концерт живой музыки смогли наблюдать россияне в гроте Качи-Кальон под Бахчисараем. Кадры с мероприятия под названием «Музыка на закате» публикует Telegram-канал «Mash на волне».

Очевидцам удалось запечатлеть артиста Максима Петров, который сыграл для собравшихся на трубе и клавишах, стоя прямо на горах на фоне заката. Подпевали ему ласточки и горный ветер, отмечают администраторы канала.

Mash пояснил, что подобные концерты проходят раз в неделю, их будут давать в течение всего лета. «Локация каждый раз новая и держится в секрете до последнего. Постоянные зрители в курсе: билеты надо брать за пару дней», — указано в публикации.

Ранее стало известно, что американский поп-певец Джейсон Деруло выступит в российских городах. За стадионные концерты артист получит около миллиона долларов.

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