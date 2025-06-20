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08:19, 20 июня 2025Мир

Кремль высказался о применении США ядерного оружия по Ирану

Песков назвал спекуляциями применение США тактического ЯО по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Сообщения о применении США тактического ядерного оружия по объектам в Иране являются спекуляцией, и подобное развитие событий стало бы катастрофой. Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Слышно много спекуляций, и, конечно, такое развитие событий было бы катастрофическим. Спекуляций сейчас слышно огромное количество, поэтому комментировать их все просто невозможно», — отметил представитель Кремля.

Ранее журналистка телеканала Fox News заявила, что Белый дом не исключает возможности применения тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

14 июня газета Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что американские силы могут нанести удар по ядерному объекту в Фордо. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы не сможет уничтожить завод своими силами.

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