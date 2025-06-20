Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:23, 20 июня 2025Россия

Медведев предупредил о последствиях атак на ядерные объекты на Ближнем Востоке

Медведев: Атаки на ядерные объекты могут привести к повторению Чернобыля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Атаки на ядерные объекты опасны и могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской. Об этом на фоне обострения на Ближнем Востоке на своей странице в соцсети X предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Все, включая министра обороны Израиля с его громким заявлением о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — напомнил он.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что устранение иранского верховного лидера Али Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать.

Тем временем израильский президент Ицхак Герцог заявил, что военная операция против ядерной программы Ирана была верным решением, однако свержение власти в исламской республике не является целью Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве прошел самый масштабный митинг с начала СВО. Чем оказались недовольны украинцы?

    В России оценили последствия прекращения транзита газа через Украину

    Разгадана тайна черепа древнего великана

    Найден ключ к остановке распространения герпеса

    Эксперт заявил о разрушении имиджа Трампа-миротворца

    Песков раскрыл реакцию России на возможную ликвидацию верховного лидера Ирана

    Медведев предупредил о последствиях атак на ядерные объекты на Ближнем Востоке

    Мошенники похитили российскую студентку и пригрозили увечьями ее семье

    Гол Месси со штрафного помог «Интер Майами» победить «Порту» на клубном чемпионате мира

    Люди платят тысячи рублей за то, чтобы их закопали в перегной. Зачем они это делают и чего ждут от спа-процедур в компосте?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости