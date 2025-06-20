Медведев предупредил о последствиях атак на ядерные объекты на Ближнем Востоке

Медведев: Атаки на ядерные объекты могут привести к повторению Чернобыля

Атаки на ядерные объекты опасны и могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской. Об этом на фоне обострения на Ближнем Востоке на своей странице в соцсети X предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Все, включая министра обороны Израиля с его громким заявлением о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — напомнил он.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что устранение иранского верховного лидера Али Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать.

Тем временем израильский президент Ицхак Герцог заявил, что военная операция против ядерной программы Ирана была верным решением, однако свержение власти в исламской республике не является целью Израиля.