Министр труда и соцзащиты отреагировал на слова Путина о бедности в России

Котяков: В России хорошие темпы снижения бедности

Глава Минтруда РФ Антон Котяков отреагировал на слова главы государства о том, что в стране следует и дальше стремиться к уменьшению уровня бедности, который по итогам 2024 года составил 7,2 процента. По словам министра труда и социальной защиты, побеседовавшего с журналистами на ПМЭФ-2025, в России хорошие темпы снижения этого показателя. Его цитирует ТАСС.

Котяков отметил, что во всех странах стремятся бороться с бедностью. «Будем стараться эти темпы поддерживать», — сказал он.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин напомнил, что в 2000 году показатель достигал 29 процентов, то есть бедными в России были более 42 миллиона человек, теперь же число таких граждан сократилось вчетверо, до 10,5 миллиона.

«До 7 процентов сокращать, и далее до 5 процентов», — поставил задачу Путин.