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21:00, 20 июня 2025Наука и техника

На Западе оценили иранскую ракету «Саджиль»

MWM: Иранская ракета «Саджиль» отличается хорошей живучестью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) Sejil («Саджиль»), которую Иран применил при ударе по Израилю, отличается хорошей живучестью. Эффективность БРСД оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Ракета Sejil была одной из первых в Иране, в которой использовался твердотопливный композит, что позволяло хранить ее полностью заправленной и, таким образом, сводить к минимуму время запуска. Это делало ракету и связанную с ней пусковую установку гораздо более живучими», — говорится в материале.

Возможность оперативно занять огневую позицию и сразу же осуществить пуск снижают вероятность поражения установки при помощи авиации или беспилотников. Отмечается, что ракета может нести кассетную боевую часть.

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Ранее в июне стало известно, что Иран применил «Саджиль» при ударе по Израилю в среду. В семейство этих ракет входит несколько изделий, которые разработали в 2008-2009 годах. Дальность модификации «Саджиль-2» составляет 2500 километров.

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