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21:06, 18 июня 2025Наука и техника

Иран применил тяжелые ракеты «Саджиль»

Иран применил тяжелую баллистическую ракету «Саджиль» при ударе по Израилю
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Иран применил тяжелую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Sejil («Саджиль») при ударе по Израилю в среду. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.

В семейство баллистических ракет «Саджиль» входит несколько изделий, которые разработали в 2008-2009 годах. Дальность модификации «Саджиль-2» составляет 2500 километров. Она отличается от базовой версии повышенной точностью и увеличенной скоростью на начальном этапе полета. Масса боевой части ракеты может составлять 500-1500 килограммов.

Также появлялись сообщения о создании ракеты «Саджиль-3» со стартовым весом 38 тонн. Считается, что дальность трехступенчатой БРСД составляет 4000 километров.

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