«Не будет выбора». Армения может закрыть небо для российских самолетов. Что об этом известно?

Оверчук допустил, что Армения закроет небо для РФ из-за евроинтеграции

Вице-премьер России Алексей Оверчук на полях ПМЭФ сообщил, что Армения может закрыть воздушное пространство для российских самолетов из-за углубления евроинтеграции.

Москва обеспокоена возможным вступлением страны-соседа в союз и уже сейчас обращает внимание на вероятный ход такого сценария.

У Армении может не оказаться выбора

По словам Оверчука, так как у России с Евросоюзом сейчас нет авиационного сообщения и небо стран — участниц союза закрыто для отечественных самолетов, Армению могут попросить сделать то же самое.

Армения тоже закроет небо? Ну если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет

Алексей Оверчук вице-премьер России

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства РФ Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов в феврале 2022 года. Такое решение было принято после начала российской стороной спецоперации на Украине

В Ереване заявляли, что не ведут переговоры о вступлении в ЕС

В конце прошлого месяца министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял, что переговоров с Брюсселем на эту тему не ведется. Таким образом он высказался о том, как страна сможет совмещать членство в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), членом которой в том числе является Россия (а также Казахстан, Белоруссия и Киргизия).

«Армения не подавала заявку на членство в ЕС, переговоры в этом направлении не ведутся»,— говорил Мирзоян на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Ереване.

Президент Армении Ваагн Хачатурян в апреле подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. После этого в планах было обсуждение с Брюсселем «дорожной карты» евроинтеграции, а далее — проведение референдума о вступлении в ЕС. При этом статуса кандидата у Армении нет

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

В Москве указали на выгоду Армении от сотрудничества с ЕАЭС

Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, вступление Армении в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.

Она также указала, что выгоды Еревана от сотрудничества с ЕАЭС подтверждаются цифрами и фактами, «а кого и как в Брюсселе обманывают — тоже хорошо известно».