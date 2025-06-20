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13:55, 20 июня 2025Экономика

Новак указал рецепт стимулирования экономики

Новак: Экономику следует стимулировать снижением ключевой ставки
Кирилл Луцюк
СюжетПМЭФ 2025ЦиклПМЭФ-2025

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Экономика России находится в переходном периоде. Об этом в ходе Петербургского международного форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Александр Новак. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в настоящее время российскую экономику следует стимулировать путем уменьшения ключевой ставки Центрального банка РФ. Он полагает, что настало время раскручивать маховик охлаждения экономики в другую сторону, тем более что нагревание уже стартовало с того момента, как регулятор опустил «ключ» по итогам последнего заседания совета директоров.

До этого вице-премьер охарактеризовал сложившуюся ситуацию словами «это больно» и выступил за скорейшее принятие таких мер, которые не позволят заморозить экономику, но, напротив, дадут ей возможность двигаться вперед. В этом деле, по словам Новака, важно не упустить два момента: когда снижать ставку и какими темпами.

Об охлаждении в ходе форума высказывался и министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, экономика находится на грани рецессии.

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