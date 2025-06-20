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09:31, 20 июня 2025Экономика

Охлаждение российской экономики описали словами «это больно»

Вице-премьер Новак призвал как можно скорее прекратить морозить экономику России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В последние семь недель инфляция в России находится на уровне 2,6 процента в годовом выражении, что ниже целевого значения Центробанка, равного четырем процентам. Об этом на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Александр Новак, передает РБК.

По его словам, необходимо как можно быстрее принимать решения, которые позволят не заморозить экономику, а дадут ей возможность идти вперед, переходить от управляемого охлаждения к «нагреву». Сложившуюся ситуацию Новак описал словами «это больно», хотя и признал, что процесс позволит вернуть экономику к своему потенциалу.

«Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать, и, второе — какими темпами снижать», — подчеркнул Новак, подразумевая необходимость адекватного снижения ключевой ставки.

Он заметил, что реальная ставка (ставка за вычетом инфляции) сейчас не просто выше, чем во многих странах мира, а даже превышает ту, что была в России в начале года.

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Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что хотя формально российская экономика еще охлаждается, но по опережающим индикаторам и ощущениям бизнеса она уже находится на грани перехода в рецессию и дальше все зависит от решения властей.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что ресурсы, которые позволяли российской экономике расти в предыдущие годы, исчерпаны, поэтому нужно думать о новой модели роста.

Она напомнила, что Россия использовала трудовой ресурс и теперь сталкивается с дефицитом кадров, задействовала производственные мощности, рекордный бюджетный стимул, была израсходована значительная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ), а высокий запас капитала банков позволял проводить ускоренное кредитование.

До этого с заявлением о необходимости смены модели роста экономики выступил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его мнению, нужен шаг вверх, а не вперед.

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