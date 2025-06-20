Одну часть России накроет мощная «грибная волна»

Вишневский: Центральную часть России накроет мощная грибная волна

В одной части России начался настоящий «грибной бум» — подобная «грибная волна» в начале лета случается не чаще раза в 10–15 лет. По словам микологов, времени для тихой охоты осталось совсем немного, она продлится максимум до конца июня. Об этом рассказал НСН член Союза грибников Михаил Вишневский.

По его словам, «волна» грибов охватила регионы на всей европейской части страны — от Ленинградской области до Тульской и южнее. Уже сейчас в лесах находят белые грибы, подосиновики и другие съедобные виды. Он обратил внимание, что особенно активны грибницы в районах, где весной погода «скакала»: то тепло, то холод, то сухо, то проливные дожди.

«Чем сильнее скачет погода, особенно из жары в холод, тем больше потом урожай грибов. В апреле-мае погода устроила грибницам настоящий "допинг"», — объяснил эксперт.

По его словам, грибная волна уже идет полным ходом и продлится максимум пару недель. Потом наступит обязательный «перерыв»: грибницы устанут и уйдут на восстановление. В июле грибов почти не будет, даже если погода будет подходящей. А вот что будет осенью, станет понятно только к середине августа.

Так что грибникам из российских регионов посоветовали не терять времени и идти на тихую охоту прямо сейчас. Особенно повезет тем, кто живет ближе к лесам в Тверской, Костромской, Владимирской, Смоленской, Рязанской и других областях.

Ранее в Челябинской области обнаружили удивительные грибы, внешне напоминающие копыта.