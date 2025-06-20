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18:40, 20 июня 2025Путешествия

Отдыхавшая на райском острове туристка загадочно исчезла на моторной лодке

The Metro: 39-летняя британка исчезла на моторной лодке в Средиземном море
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alacoolwiki / Wikimedia

Туристка, отдыхавшая на райском острове в Средиземном море, загадочно исчезла во время морской прогулки на арендованной моторной лодке. Об этом случае стало известно изданию The Metro.

39-летняя британка провела около двух месяцев на острове Форментера неподалеку от Ибицы, Испания. Во вторник, 17 июня, она арендовала моторную лодку в порту Ла-Салина и отправилась в море. Друзья туристки ждали ее возращения в среду и забили тревогу около 18:00 — женщина не объявилась.

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Ранее турист, плавающий в море в Албании, приблизился к моторной лодке и попал под винт. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь, а водителя лодки забрали на допрос в полицейский участок.

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