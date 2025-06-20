Перечислены способы справиться с хронической болью в домашних условиях

Терапевт Тейтельбаум: Грелка может помочь в борьбе с хронической болью

Терапевт Джейкоб Тейтельбаум, семейный врач Прешиз Барнс и анестезиолог Грег Хобельманн назвали способы в домашних условиях справиться с хронической болью. Рекомендации американских врачей приводит издание People.

По словам Тейтельбаума, хронические боли у человека могут быть связаны с мигренями, фибромиалгией, аутоиммунными заболеваниями и для лечения их причин нужно обратиться к терапевту. Однако во время лечения помочь себе можно и самостоятельно — например, с помощью тепла или льда. «К сведенной мышце можно приложить грелку на 20 минут, после чего порастягивать мышцу», — отметил он.

Барнс порекомендовала сохранять при болях максимальную активность: заниматься ходьбой, плаванием, пилатесом или делать легкую растяжку, что поможет укрепить мышцы и высвободить естественные обезболивающие.

Хобельманн призвал уделять внимание и психическому здоровью: практики, помогающие ослабить боль, может подсказать психотерапевт. «В частности, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является одним из самых эффективных инструментов, которые мы используем для лечения боли. КПТ помогает пациентам осознать свои мысли о боли и разработать стратегии для ее преодоления», — объяснил он.

Также, чтобы облегчить хронические боли, специалисты призвали придерживаться сбалансированного рациона с большим количеством фруктов, овощей, постных белков и полезных жиров, употреблять достаточно воды, прибегать к медитациям и практикам глубокого дыхания, высыпаться и носить обувь с хорошей поддержкой.

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