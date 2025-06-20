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16:33, 20 июня 2025Силовые структуры

Подростки объяснили создание алтаря с мертвыми собаками в российском регионе

В Благовещенске полиция нашла подростков, соорудивших алтарь с мертвыми собаками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Благовещенске полиция нашла четверых подростков, которые в заброшенном здании соорудили алтарь с мертвыми собаками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным, 13-летние школьники в апреле проникли на территорию недостроенного здания, изрисовали стены пиктограммами и символами, после чего перенесли туда двух мертвых собак, которых нашли неподалеку в сгоревшем доме. Все это они сняли на фото и видео и разослали своим знакомым, после чего материалы оказались в мессенджерах.

Подростки и их семьи ранее на учете не состояли и в поле зрения полиции не попадали. С ними проводится профилактическая работа. В присутствии законных представителей школьников опросили.

Как выяснило РИА Новости, подростки рассказали, что хотели сделать «страшную комнату», чтобы туда никто не заходил.

О появлении алтаря с неживыми собаками в одной из «заброшек» Благовещенска стало известно 19 июня. После распространения фотографий в сети инцидентом заинтересовались правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд вынес приговор треш-блогерам, нападавшим на людей на улице ради видео.

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