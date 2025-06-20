Политолог рассказал о провалившем «смотрины» в США сменщике Зеленского

Политолог Скачко: Глава офиса Зеленского Ермак провалил кастинг в США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провалил так называемые смотрины в США. Об этом заявил политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд». Так он прокомментировал посвященную украинскому политику статью в газете Politico.

Накануне издание Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников заявило, что Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Его упрекнули в грубости по отношению к американским чиновникам и неточности донесения позиции США до руководства Украины.

По словам Скачко, Ермак является серым кардиналом Украины и, согласно одному из планов, мог заменить Владимира Зеленского. Однако эта публикация в Politico говорит о том, что этому не суждено сбыться, считает политолог.

«Тон материала говорит о том, что политик не прошел в Вашингтоне кастинг. Смотрины были неудачными», — указал он, добавив, что вскоре может начаться процесс дискредитации союза Зеленского и Ермака.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский уличил Ермака во лжи. Так он прокомментировал статью издания Politico.