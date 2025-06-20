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14:37, 20 июня 2025Спорт

Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды

Экс-футболиста Спартака Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды. Об этом сообщает De Telegraaf.

В пятницу, 20 июня, голландец в сопровождении сотрудников Королевской военной полиции вылетел на родину, где его приговорили к 7,5 года тюрьмы. Если апелляция стороны защиты не будет удовлетворена, он сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года.

В феврале 2024-го Промеса задержали в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не мог выехать за пределы ОАЭ, так как власти страны рассматривали запрос Нидерландов о его экстрадиции. С сентября 2024-го он играл за «Дубай Юнайтед».

14 февраля прошлого года суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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