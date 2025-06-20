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18:52, 20 июня 2025Бывший СССР

Путин назвал трагедией ситуацию на Украине

Путин: Трагедия на Украине происходит по вине Запада
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Трагедия, сложившаяся на Украине, является виной тех, кто не готов смириться с изменениями в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все, что связано с тем, что происходит, с трагедией, которая происходит на Украине, — это не результат нашей работы, это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире», — заявил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Помимо этого он добавил, что русский и украинский народы являются единым целым, «в этом смысле вся Украина — наша».

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