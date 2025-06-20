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20:30, 20 июня 2025Экономика

Путин ответил на вопрос об «убийстве» российской экономики словами Марка Твена

Путин в ответ на вопрос об убийстве экономики: Слухи о смерти преувеличены
Дмитрий Воронин

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос об «убийстве» российской экономики, заданный в контексте конфликта на Украине, привел известную фразу Марка Твена, заявившего «слухи о моей смерти сильно преувеличены». Об этом с ПМЭФ-2025 сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот в данном случае то же самое», — подчеркнул глава государства.

Также Путин напомнил о росте ВВП России более чем на 4 процента в 2024 году, а также госдолге, который он назвал одним из самых низких в мире.

Как отметил до этого в пятницу российский президент, рост экономики страны сейчас завязан не только на военно-промышленном комплексе, но и на других важных отраслях, включая строительство и финансы.

Послание американского писателя, которое процитировал Путин, опубликовал New York Journal 2 июня 1897 года. На тот момент 62-летний Твен был вынужден отреагировать на быстро распространявшиеся слухи о его уходе из жизни, прислав телеграмму читателям в США из Вены.

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