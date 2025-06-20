Путин оценил зависимость российской экономики от ВПК

Путин: Рост российской экономики завязан не только на ВПК

Рост российской экономики завязан не только на военно-промышленном комплексе (ВПК), но и на других важных отраслях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

За последнее время заметный прирост, отметил глава государства, продемонстрировали и другие секторы российской экономики. Подобная динамика, в частности, наблюдалась в строительной и финансовой отраслях. «Общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс», — резюмировал Путин.

При этом рост ВПК действительно сыграл немаловажную роль в общем развитии российской экономики, но не ключевую, добавил президент. Положительная динамика прослеживалась в агропромышленном комплексе, логистике, сфере услуг и IT-секторе. «То есть практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики продемонстрировали рост», — заключил Путин.

По итогам 2024 года рост российской экономики, согласно обновленным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), составил 4,3 процента. Однако в этом году ряд экспертов и профильных ведомств прогнозирует резкое замедление динамики. По итогам первого квартала рост российской экономики, по сведениям Центробанка, замедлился более чем втрое и составил лишь 1,4 процента. За весь 2025-й прирост ВВП РФ окажется на сопоставимом уровне.

Развитие российской экономики, сходятся во мнении эксперты, все больше тормозят западные санкции, проблемы с трансграничным платежами, а также острый кадровый голод в ключевых отраслях. Справиться с этими проблемами в обозримой перспективе вряд ли удастся. На ситуацию также оказывать давление жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и высокая инфляция.