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22:41, 20 июня 2025Россия

Путин озвучил глубину зоны безопасности в Сумской области

Путин: Глубина зоны безопасности в Сумской области доходит до 12 километров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе заседания на ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«В Сумской области глубина зоны безопасности составляет где-то от 10 до 12 километров, где-то 8, 10, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин допустил взятие города Сумы. Глава РФ также заявил, что РФ не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.

В конце мая была опубликована карта Сумской области Украины с территориями, перешедшими под российский контроль. На карте видно полоску земли на севере региона, окрашенную красным цветом, — так с начала спецоперации обозначают земли, перешедшие под российский контроль.

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