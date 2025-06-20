Путин озвучил глубину зоны безопасности в Сумской области

Путин: Глубина зоны безопасности в Сумской области доходит до 12 километров

Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе заседания на ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«В Сумской области глубина зоны безопасности составляет где-то от 10 до 12 километров, где-то 8, 10, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин допустил взятие города Сумы. Глава РФ также заявил, что РФ не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.

В конце мая была опубликована карта Сумской области Украины с территориями, перешедшими под российский контроль. На карте видно полоску земли на севере региона, окрашенную красным цветом, — так с начала спецоперации обозначают земли, перешедшие под российский контроль.