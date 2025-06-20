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19:46, 20 июня 2025Мир

Путин пошутил о пользе водки для всего мира

Путин: Водка поможет всему миру веселее жить
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

Водка поможет всему миру веселее жить. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или поставки зерна», — пошутил российский лидер, комментируя выступление главы южноафриканской компании Akani Замани Летджане.

Бизнесмен упомянул, что в ближайшее время российская водка станет доступна для продажи в ЮАР.

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