Путин пошутил о пользе водки для всего мира

Путин: Водка поможет всему миру веселее жить

Водка поможет всему миру веселее жить. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или поставки зерна», — пошутил российский лидер, комментируя выступление главы южноафриканской компании Akani Замани Летджане.

Бизнесмен упомянул, что в ближайшее время российская водка станет доступна для продажи в ЮАР.