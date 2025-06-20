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18:35, 20 июня 2025Экономика

Российская водка появится в продаже еще в одной стране

Глава Akani Летджане: В конце июня в ЮАР поступят первые партии водки из России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В ближайшее время российская водка станет доступна для продажи в Южно-Африканской Республике (ЮАР). О расширении географии экспорта крепкого алкоголя из РФ заявил глава компании Akani Замани Летджане в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Россия — ЮАР: сотрудничество в бизнесе и инвестициях». Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

ЮАР наряду с Россией входят в состав БРИКС, напомнил предприниматель, занимающийся импортом алкогольной продукции. Летджане заявил, что налаживание поставок российской водки на рынок африканской страны расширит торгово-экономические связи между двумя государствами и поспособствует диверсификации структуры товарооборота. Экспортом займутся пять поставщиков из РФ, уточнил он.

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К настоящему времени ему удалось получить все необходимые импортные лицензии для начала поставок российской водки в ЮАР. Поступление первых партий алкогольной продукции на местный рынок ожидается к концу июня 2025 года. Летджане признался, что сам принимал участие в дегустации водки из РФ. «Я сам продегустировал всю продукцию, чтобы убедиться в качестве», — резюмировал он. В дальнейшем его компания планирует нарастить импорт российской водки. «Это только начало», — заключил бизнесмен.

Ранее стало известно о начале поставок российской водки в Латинскую Америку. Два соглашения на импорт самых известных брендов этого вида крепкого алкоголя из РФ подписала Аргентина. На местном рынке ей предстоит составить конкуренцию традиционным лидерам — шведской и французской водке, отметил глава совета предпринимателей Аргентина — Россия Пабло Коусиньо. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина отмечала, что российский алкоголь начинает пользоваться большой популярностью за рубежом. Наиболее востребованными видами она назвала водку, коньяк и настойки.

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