Роскошное жилье осужденной ростовской чиновницы выставили на продажу

Дом экс-главы Минздрава Ростовской области выставили на продажу за 85 млн рублей

Роскошный дом бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской выставили на продажу за 85 миллионов рублей. Об этом пишет Donday.ru.

Речь идет о трехэтажном особняке в поселке Рассвет. Объект был построен в 2017 году, его площадь составляет 600 квадратных метров. Внутри есть несколько спален, гостиная с камином, бильярдная, сауна с душевой и джакузи, а также оружейная. Интерьер оформлен в стиле барокко. Декор отличается наличием эксклюзивных элементов и множества позолоченных деталей.

Дом уже выходил в продажу в 2023 году, но тогда цена была ниже. Изначально объект оценивали в 70 миллионов рублей, позже стоимость поднималась до 120 миллионов.

В 2024 году суд признал Татьяну Быковскую виновной в превышении полномочий при проведении госзакупок. Экс-чиновницу приговорили к лишению свободы в колонии на 4,5 года.

Ранее начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова арестовали по подозрению в коррупции.