Роскошное жилье осужденной ростовской чиновницы выставили на продажу

Роскошный дом бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской выставили на продажу за 85 миллионов рублей. Об этом пишет Donday.ru.
Речь идет о трехэтажном особняке в поселке Рассвет. Объект был построен в 2017 году, его площадь составляет 600 квадратных метров. Внутри есть несколько спален, гостиная с камином, бильярдная, сауна с душевой и джакузи, а также оружейная. Интерьер оформлен в стиле барокко. Декор отличается наличием эксклюзивных элементов и множества позолоченных деталей.
Дом уже выходил в продажу в 2023 году, но тогда цена была ниже. Изначально объект оценивали в 70 миллионов рублей, позже стоимость поднималась до 120 миллионов.
В 2024 году суд признал Татьяну Быковскую виновной в превышении полномочий при проведении госзакупок. Экс-чиновницу приговорили к лишению свободы в колонии на 4,5 года.
Ранее начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова арестовали по подозрению в коррупции.