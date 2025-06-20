Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 20 июня 2025Экономика

Роскошное жилье осужденной ростовской чиновницы выставили на продажу

Дом экс-главы Минздрава Ростовской области выставили на продажу за 85 млн рублей
Александра Качан (Редактор)
Татьяна Быковская

Татьяна Быковская. Фото: Александр Блотницкий / РИА Новости

Роскошный дом бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской выставили на продажу за 85 миллионов рублей. Об этом пишет Donday.ru.

Речь идет о трехэтажном особняке в поселке Рассвет. Объект был построен в 2017 году, его площадь составляет 600 квадратных метров. Внутри есть несколько спален, гостиная с камином, бильярдная, сауна с душевой и джакузи, а также оружейная. Интерьер оформлен в стиле барокко. Декор отличается наличием эксклюзивных элементов и множества позолоченных деталей.

Дом уже выходил в продажу в 2023 году, но тогда цена была ниже. Изначально объект оценивали в 70 миллионов рублей, позже стоимость поднималась до 120 миллионов.

В 2024 году суд признал Татьяну Быковскую виновной в превышении полномочий при проведении госзакупок. Экс-чиновницу приговорили к лишению свободы в колонии на 4,5 года.

Ранее начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова арестовали по подозрению в коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не будет выбора». Армения может закрыть небо для российских самолетов. Что об этом известно?

    В Госдуме заявили о возвращении из плена свыше тысячи российских военных

    МИД одной страны выложил видео с президентом под песню «Матушка»

    Обвиненные в нацизме члены «Русской общины» обратились к силовикам после критики из Чечни

    Расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет отложили

    Юная россиянка отдала аферисту 100 тысяч долларов ради спасения отца

    Владелец Labubu лишился миллиардов после критики со стороны издания Компартии Китая

    Российские леса и болота назвали ключом к климатическому балансу Земли

    В Азербайджане улучшат тероборону

    Германия прокомментировала готовность Путина говорить с канцлером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости